طلاب الجامعات الروسية يطورون قمرا صناعيا جديدا

أعلنت جامعة كوزباس التقنية الروسية أن طلابها نجحوا في تطوير قمر صناعي جديد لإطلاقه إلى مدارات حول الأرض.

وحول الموضوع قال رئيس الجامعة، أليكسي ياكوفليف: " تمكن طلابنا من تطوير قمر صناعي جديد أطلقنا عليه اسم KuzGTU-1،. وأول قمر من هذه الأقمار التي طورها طلابنا - قمر Kuzbass-300، كان قد أطلق إلى الفضاء في 9 أغسطس 2022 ليسلك مدارات حول الأرض، على متن صاروخ روسي أطلق من قاعدة بايكونور".

وأضاف: "قمرKuzGTU-1 الذي طورناه العام الجاري من المخطط أن يطلق إلى الفضاء عام 2023، وسيكون لدينا كوكبة من الأقمار الصناعية ستسمح لنا بتحسين قدرتنا على فهم آلية عمل التقنيات الفضائية لتطوير وابتكار تقنيات جديدة".

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وأشار ياكوفليف إلى "أن الأقمار التي تطورها جامعته ستساعد الخبراء على حل المسائل التي تتعلق بموثوقية المواد وهياكل الأجسام والمركبات التي تعمل في الفضاء الخارجي، كما أن الجامعة حصلت على تراخيص من مؤسسة روس كوسموس الروسية لتطوير صواريخ ومنتجات تكنولوجيا الفضاء".

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الجامعات الروسية مثل جامعة "ريشيتنيوف" الحكومية وجامعة آمور كانت قد طورت سابقا العديد من الأقمار الصناعية الصغيرة التي أرسل بعضها إلى مدارات الأرض على مر السنوات السابقة.

المصدر: فيستي