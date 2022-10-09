روسيا تختبر برمجيات مركبتها القمرية

أعلنت مؤسسة "لافوتشكين" الروسية لصناعات الفضاء أن الخبراء الروس يعملون على تطوير واختبار البرمجيات اللازمة لعمل مركبة Luna-25 المخصصة لدراسة سطح القمر.

وحول الموضوع قال مدير المؤسسة، فلاديمير كلميكوف: "خلال الأشهر المقبلة سيقوم المختصون بإجراء اختبارات على الخوارزميات والبرمجيات المخصصة لأنظمة هبوط مركبة Luna-25 القمرية الروسية، واختبار برمجيات أنظمة التوجيه الخاصة بهذ المركبة، كما ستجرى اختبارات على آلية عمل هذه الأنظمة في الحالات الطارئة".

وأضاف "المركبة والمعدات التابعة لها في حالة صالحة للعمل الآن، ويجري تطوير وتحسين البرمجيات الخاصة لعملها.. أعتقد أن أفضل فترة لإطلاق هذه المركبة ستكون ما بين يوليو وأغسطس عام 2023، ففي تلك الفترة يكون القمر في موقع قريب نسبيا من الأرض، ما سيقلل من كمية الوقود المطلوبة لوصول المركبة إلى القمر، وستتوفر ظروف الرؤية الجيدة والظروف الملائمة لاستقبال واستلام الإشارات اللاسلكية أثناء عملية هبوط المركبة على القمر".

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تركز المهمة الأساسية لمركبة Luna-25 على تنفيذ عملية هبوط سلس على سطح القمر وإجراء دراسات لقطبه الجنوبي، إذ اختيرت المنطقة التي تقع شمال فوهة بوغسلافسكي هناك لتكون منطقة الهبوط الأساسية، كما قد تكون المنطقة الواقعة جنوب غرب فوهة مانزيني على القمر خيارا احتياطيا لموقع الهبوط.

أما مهمة Luna-26 التي ستليها والتي ستبدأ عام 2024 فسيكون هدفها إجراء مسح لسطح القمر بالكامل تقريبا، وستلي هذه المهمة مهمتا Luna-27 وLuna-28 في عامي 2027 و2028.

المصدر: فيستي