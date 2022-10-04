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روسيا تطور أقمارا صناعية لإنترنت الأشياء

الفضاء

روسيا تطور أقمارا صناعية لإنترنت الأشياء
Sputnik
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة "ريشيتنيوف" التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن الخبراء الروس يعملون على تطوير جيل جديد من الأقمار الصناعية التي ستستخدم في خدمات إنترنت الأشياء.

حول الموضوع قال مدير الشركة، يفغيني نيستيروف: "يعمل الخبراء في روسيا على تطوير أقمارMarathon-IoT الجديدة لإنترنت الأشياء، هذه الأقمار ستعمل في مجموعات سيتم تجديدها كل فترة".

وأضاف: "أقمار Marathon-IoT ستعمل في مدارات حول الأرض لمدة 5 سنوات تقريبا، وبعدها سيتم استبدالها بأقمار أخرى ستتواجد في نفس المدارات، لذا فإن مجموعات هذه الأقمار ستكون متجددة باستمرار.. وسيتم دعم الأقمار المذكورة بأقمار Skif التي ستكون قادرة على العمل في مدارات الأرض لمدة 12 سنة، هذا الأمر ضروري لضمان تغطية مناطق الأرض بشبكات الإنترنت بشكل جيّد".

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وكانت مؤسسة روس كوسموس قد أشارت في وقت سابق إلى أن منظومة Sphere التي تنوي استحداثها في الفضاء ستضم 7  أقمار صناعية من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة  Express-RV، و12 قمراً من طراز Skif مخصصاً لتأمين شبكات الإنترنت الواسعة النطاق، و264 قمر Marathon مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة  Yamal، و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع  Smotr، و84 قمر Berkut-O وBerkut-VD، و12 قمر Berkut-X وBerkut-XLP.

المصدر: فيستي

 

 

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