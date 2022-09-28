شركة SR Space الروسية تكشف بعضا من خططها المستقبلية في مجال الفضاء

كشفت شركة SR Space الروسية الخاصة عن بعض تفاصيل خطط عملها المستقبلية في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية.

وحول الموضوع قال المدير التنفيذي لشركة R Data التابعة لـ SR Space، إيغور كوجيلين: "تخطط شركة SR Space الروسية الخاصة في المستقبل للعمل في مجال معالجة البيانات الرادارية الواردة من كوكبة الأقمار الصناعية الخاصة بها والمخصصة لاستشعار الأرض عن بعد".

وأضاف "أحد المجالات التي تخطط الشركة للعمل بها هو معالجة البيانات من الأقمار الصناعية الصديقة ومن ثم معالجة بيانات أقمار SR SAR، التي ستكون قادرة على تصوير أجسام أرضية بطول 1 أو 2 م، وتصوير مساحات أرضية بطول عشرات الكيلومترات، فالخطط المستقبلية هي معالجة الصور البصرية بدقة 0.5 متر والصور الرادارية كذلك".

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وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لـ SR Space "يعد العمل باستخدام بيانات الرادار مجالا مهما استراتيجيا لروسيا، البيانات الرادارية أصبحت الآن بشكل عام مطلوبة بشدة، وإذا أخذنا مشكلة التنبؤ وتقييم الوضع الجليدي داخل طريق البحر الشمالي، فإنها أيضًا منطقة مربحة للغاية ومهمة من الناحية الاستراتيجية لروسيا".

المصدر: فيستي