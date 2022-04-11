Success Rockets الروسية تكشف عن بعض تفاصيل صواريخها الفضائية الجديدة

كشفت شركة Success Rockets الروسية عن بعض تفاصيل صواريخ Stalker الفضائية الجديدة التي تخطط لاستخدامها في نقل حمولات وأقمار صناعية إلى مدارات الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة "صاروخ Stalker الفضائي الجديد الذي نطوره مصمم لإطلاق الأقمار الصناعية المختلفة إلى مدارات الأرض القريبة، بما فيها الأقمار المكعبة الصغيرة والأقمار النانوية، الصاروخ سيكون قادرا على نقل 700 كلغ من الحمولة إلى مدارات تبعد 700 كلم عن سطح الأرض".

ومن جهته قال المدير العام للشركة ، أوليغ منصوروف: "لقد قمنا بحساب كتلة حمولة الصواريخ الجديدة بما يتناسب مع آفاق تطوير سوق الخدمات الفضائية، فريق SR في شركتنا أخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المطلوبة لعمليات الإطلاق الفضائي في السنوات العشر القادمة".

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وكان منصوروف قد أشار في وقت سابق إلى "أن شركته تخطط لإطلاق صاروخ Stalker في رحلة اختبارية العام الجاري ليصل إل ارتفاع 100 كلم فوق سطح الأرض، وعام 2024 من المخطط أن تطلق هذه الصواريخ في رحلات إلى المدارات الأرضية البعيدة".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن طول صاروخ Stalker سيكون نحو 33م، وقطره 2.2 م، وسيتم تجهيز كلتا مرحلتي هذا الصاروخ بمحركات تعمل بالوقود السائل.

المصدر: فيستي