قال كلايتون موريس، المحلل والصحفي الأمريكي، إن روسيا والصين وجهتا ضربة مدمرة للدولار أثناء عملهما على استبداله داخل "بريكس".

وأضاف الصحفي في برنامج Redacted News عبر يوتيوب: "وجهت موسكو والصين ضربة مدمرة أخرى للغرب. حيث قررت المزيد والمزيد من الدول التخلي عن الدولار الأمريكي، لاوس وباكستان والأرجنتين والبرازيل كلها تبتعد عن الدولار في إجراء المعاملات".

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وبحسب قوله، فإن وسائل الإعلام الغربية لم تعر أي اهتمام تقريبا لهذه الخطوة من جانب الدول الأعضاء في "بريكس".

وأضاف أن مشكلة الديون الأمريكية والعجز التجاري جعلت الدولار "أقل جاذبية" كعملة دولية.

وفي حديثه عن العقوبات المناهضة لروسيا، أشار الصحفي إلى أن رفض الوقود الروسي أضر فقط بالغرب، لأن روسيا، بصفتها موردا للغاز، "استبدلت" دولا أخرى بالمستوردين الأوروبيين.

وفي وقت سابق، أشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إلى أن دول "بريكس" قد سرعت الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية. وبحسب قوله، فإن تقييد الصادرات الروسية "يحفز العديد من الدول على التفكير في بدائل للدولار".

المصدر: نوفوستي