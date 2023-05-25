البرازيل: بنك "بريكس" يقدم بديلا للمؤسسات المالية التقليدية

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ان بلاده تنظر لبنك التنمية الجديد (NDB) الذي أنشأته دول مجموعة "بريكس" كبديل واعد للمؤسسات المالية التقليدية.

وقال سيلفا خلال اجتماع عقده الخميس مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الأفريقية: "نريد أن يصبح بنك "بريكس" أقوى أداة بديلة للتمويل، وسنعزز تفاعلنا مع بنك التنمية الأفريقي".

وبحسب لولا دا سيلفا: المنظمات المالية الدولية التقليدية لا تأخذ في الحسبان احتياجات البلدان النامية وليست مناسبة لها، لأن العديد من هذه البلدان "تختنق تحت وطأة ديون لا يمكن تحملها".

وتم إنشاء بنك التنمية الجديد بقرار من دول "بريكس" على أساس اتفاقية تم توقيعها في قمة مجموعة "بريكس" في فورتاليزا البرازيلية في يوليو 2014، عندما كان رئيسها الحالي، ديلما روسيف، رئيس البرازيل.

الغرض من البنك هو تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول "بريكس" والبلدان النامية.

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في عام 2021 ، وافق بنك التنمية الجديد على قبول بنغلاديش ومصر والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي كدول جديدة تشارك في أنشطة البنك.

دول مجموعة "بريكس"(البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)

المصدر: تاس.