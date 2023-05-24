باتروشيف يتحدث عن المهمة الرئيسية لـ"بريكس"

اعتبر سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن مجموعة "بريكس" التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، مدعوة لأن تصبح عنصرا محوريا في نظام عالمي أكثر عدلا.

أدلى باتروشيف بهذا التصريح خلال اجتماع لرؤساء وفود الدول الأعضاء في "بريكس" عقد اليوم الأربعاء على هامش اجتماع دولي حول قضايا الأمن برعاية مجلس الأمن الروسي.

وقال مجلس الأمن الروسي في بيان له إنه خلال اللقاء "تم تأكيد الدور الهام لدول بريكس في البحث عن حلول فعالة للمشاكل العالمية، كما أنه تم رسم آفاق التعاون بين الدول الخمس في مجال أمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وتنسيق المواقف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

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وقال باتروشيف، حسب البيان إنه "من المهم استخدام قدرات المجموعة لتخفيف حدة المواجهة في العالم، والبحث عن توازن معقول للمصالح وحل المشكلات العاجلة".

وأضاف: "بريكس مدعوة لأن تصبح عنصرا محوريا في نظام عالمي أكثر عدلا، لدعم تطلعات الدول النامية للمشاركة الكاملة في هياكل الحوكمة العالمية".

وأعرب باتروشيف عن ترحيب روسيا بالبداية الناجحة لرئاسة جنوب إفريقيا في مجموعة "بريكس"، معربا عن ثقة موسكو في نجاح القمة الخامسة عشرة لدول بريكس المقرر عقدها في جوهانسبرغ بين يومي 22 و24 أغسطس المقبل.

المصدر: "نوفوستي"