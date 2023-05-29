بوريل: روسيا لن تقدم على المفاوضات بشأن أوكرانيا إن لم تنتصر

صرح المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن روسيا لن تقدم على المفاوضات بشأن أوكرانيا إن لم تحقق الانتصار، وهي عازمة على تحقيق ذلك.

وقال بوريل خلال اجتماع لمنتدى أعمال في برشلونة، يوم الاثنين، إنه لا يوجد لديه "التفاؤل بشأن التطورات في أوكرانيا هذا الصيف"، مضيفا أن لدى روسيا "رغبة واضحة في الانتصار"، وأنها "لن تدخل في المفاوضات دون الانتصار".

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وأكد بوريل على ضرورة مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وأعرب عن أسفه "لضياع الكثير من الوقت قبل القيام بما كان من الضروري القيام به".

وأوضح أنه يقصد بذلك توريدات دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع، وطائرات "إف 16" التي طلبتها أوكرانيا.

وتابع: "نحن لم نرسلها حتى الآن، لكننا سنرسلها".

ودعا بوريل إلى "إجراء مفاوضات وصياغة نظام أمني جديد في أوروبا" بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي