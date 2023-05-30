أبرز تصريحات بوتين حول الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة على موسكو

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة على موسكو عملية إرهابية هدفها استفزازي، مشددا على أن هدف كييف هو ترهيب السكان في روسيا.

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وجاء تصريح الرئيس الروسي اليوم تعليقا على الهجوم بواسطة طائرات مسيرة وقع الثلاثاء وطال منشآت مدنية في العاصمة موسكو.

وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي:

- بوتين: هدف تلك الضربات هو "ترهيب" السكان، وذلك تصرف إرهابي.

- بوتين: "الناتو" خدع روسيا بتعهداته عدم التمدد نحو الشرق وحاول ضم أوكرانيا.

- بوتين: أنظمة الدفاع الجوي عملت بشكل طبيعي وبكفاءة أثناء الهجوم الإرهابي بالطائرات المسيرة.

- بوتين معلقا على هجوم الطائرات المسيرة على موسكو: هذه عملية إرهابية.

- بوتين يؤكد تدمير روسيا للمقر الرئيسي للاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

- بوتين: القوات الروسية تهاجم البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا فقط خلافا لكييف التي تهاجم أهدافا مدنية.

- بوتين: يحكم الإقليم الذي يسمى أوكرانيا في السنوات الأخيرة أشخاص مرتبطون بمصالح الغرب والذين أسسوا نظاما معاديا لروسيا.

- بوتين: بصرف النظر عما تقوله موسكو سيبحثون عن المذنبين في روسيا، إلا أننا لا نستخدم تلك الوسائل التي يستخدمها "كبار الشخصيات" في أوكرانيا.

- بوتين: واجهنا مثل هذه الهجمات في سوريا على الرغم من أن حجم العاصمة الروسية لا يقارن مع المدن السورية.

وتعرضت العاصمة الروسية صباح اليوم لهجوم بواسطة طائرات بدون طيار، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ8 طائرات مسيرة، وأكدت أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدميرها كلها.

من جهته أكد الكرملين، أن الهجوم الذي تم دليل على ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: RT