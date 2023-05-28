بيسكوف: يتم إبلاغ  بوتين فورا بأي طارئ يقع في البلاد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث تلفزيوني، إنه يتم بشكل فوري إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين عند حدوث أي طوارئ أو حوادث جدية في البلاد.

وأضاف ممثل الكرملين القول: "لا أعتقد أنه من الممكن التحدث عن ما يجري في المطبخ الداخلي بكل التفاصيل، لكن الجهات المعنية تقوم على الفور بإبلاغ رئيس الدولة - القائد الأعلى، وتقدم له تقاريرها عند وقوع حوادث جدية".

وذكر بيسكوف، أنه فيما تبقى من أمور، تقوم المؤسسات والأجهزة المعنية بتنفيذ عملها بالشكل المحدد لها.

المصدر: تاس