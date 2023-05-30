وزير الدفاع الأوكراني ينفي ضلوع كييف في الهجمات على الأراضي الروسية

نفى وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف ضلوع أوكرانيا في الهجمات على الأراضي الروسية.

وقال ريزنيكوف في تصريح لمجموعة "فونكيه" الإعلامية: "لا نحتاج إلى الأرض الروسية".

وأضاف أن أوكرانيا تسعى "لعلاقات طبيعية" مع روسيا مثلما مع بولندا وسلوفاكيا أو رومانيا.

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ونفى الوزير كذلك ضلوع أوكرانيا في قصف مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية.

وبشأن العمليات الهجومية الأوكرانية المرتقبة، قال ريزنيكوف إنها "محتملة على محورين أو ثلاثة، سواء في الجنوب أو في الشرق".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم 23 مايو الجاري التصدي لهجوم مجموعة مسلحة تخريبية أوكرانية على مقاطعة بيلغورود، تسللت عبر الحدود يوم الاثنين 22 مايو.

المصدر: تاس