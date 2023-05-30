وزير الدفاع الأوكراني: وصلت الدبابات ونحتاج إلى 120 طائرة مقاتلة

صرح وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بأن أوكرانيا تسلمت نحو 60 دبابة "ليوبارد-2" من الغرب، وأعلن عن احتياجها لحوالي 120 طائرة مقاتلة، يجب أن يكون معظمها من طراز "إف-16".

جاء ذلك في مقابلة للوزير مع المجموعة الإعلامية Funke، حيث تابع أن الدول الغربية سلمت إلى أوكرانيا حتى الآن حوالي 60 دبابة "ليوبارد-2"، وأن "تحالف دبابات ليوبارد" يتكون من ألمانيا وبولندا وهولندا والسويد والبرتغال وإسبانيا وكندا، مشيرا إلى أن أوكرانيا تسلمت حتى الآن كتيبتي دبابات، كل منها 30 دبابة.

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كذلك صرح ريزنيكوف بأنه تم أيضا إرسال دبابات AMX-10RC الفرنسية، وChallenger البريطانية، وAbrams الأمريكية.

في المجموع، كان من المقرر أن تتلقى أوكرانيا، في إطار ما يسمى بـ "تحالف الدبابات" للدول الغربية، أكثر من 50 دبابة "ليوبارد-2"، من بينها 18 من مخزونات الجيش الألماني. في فبراير، وافقت وزارة الاقتصاد الألمانية كذلك على تصدير ما يصل إلى 178 دبابة "ليوبارد 1A5" إلى أوكرانيا من دول أخرى.

فيما يتعلق بالطائرات المقاتلة، وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قمة مجموعة الدول السبع باليابان عن نية الحلفاء البدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف-16"، ومقاتلات أخرى من الجيل الرابع من الإنتاج الغربي، والسماح بتصدير تلك الطائرات المقاتلة من دول أخرى إلى أوكرانيا، دون أن يتم اتخاذ قرار من أين، وبأي كميات، صرح وزير الدفاع الأوكراني كذلك عن احتياج أوكرانيا إلى 120 طائرة مقاتلة، ورحب ريزنيكوف بمشاركة ألمانيا في تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات Eurofighter.

من جانبها، وصفت روسيا عمليات التسليم المحتملة لطائرات "إف-16" بأنها مرحلة جديدة من التصعيد، وحذرت من أن تلك الطائرات ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

المصدر: نوفوستي