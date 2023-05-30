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مغردو "تويتر" يهاجمون زيلينسكي لوصف أطلقه على روسيا

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انتقد مستخدمو تويتر تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي وصف روسيا بأنها "دولة إرهابية".

ووصف زيلينسكي في تغريدة عبر تويتر روسيا بأنها "دولة إرهابية" وأن "لا أحد يحارب الشر مثل الأوكرانيين".

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وقال معلق ردا على تغريدة زيلينسكي، "العالم يجب أن يشهد استقالتك وإعادة توزيع الأراضي الأوكرانية من أجل تجنب الصراع في المستقبل".

وقال مستخدم آخر: "أنت يا سيدي، تستنزف الموارد الغربية. نحن بحاجة إلى التوقف عن منحك الصدقات".

ويضيف معلق آخر، "مع وجود صواريخ باتريوت في أيدي الأوكرانيين غير الأكفاء، فقد الغرب خمسة مليارات دولار في أسبوع".

ويكتب مستخدم آخر: "يجب على العالم أن يرى أن الإرهابيين يخسرون. نعم، نحن نراه. أوكرانيا تخسر".

مغردو

المصدر: RT

 

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