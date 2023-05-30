مغردو "تويتر" يهاجمون زيلينسكي لوصف أطلقه على روسيا

انتقد مستخدمو تويتر تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي وصف روسيا بأنها "دولة إرهابية".

ووصف زيلينسكي في تغريدة عبر تويتر روسيا بأنها "دولة إرهابية" وأن "لا أحد يحارب الشر مثل الأوكرانيين".

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The world needs to see that terror is losing. When Patriots in the hands of Ukrainians ensure one hundred percent downing of any Russian missiles, terror is losing. When the world increases pressure on Russia, including sanctions, when the terrorist's isolation grows, when its… pic.twitter.com/KyPmzoxsPF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 29, 2023

وقال معلق ردا على تغريدة زيلينسكي، "العالم يجب أن يشهد استقالتك وإعادة توزيع الأراضي الأوكرانية من أجل تجنب الصراع في المستقبل".

وقال مستخدم آخر: "أنت يا سيدي، تستنزف الموارد الغربية. نحن بحاجة إلى التوقف عن منحك الصدقات".

ويضيف معلق آخر، "مع وجود صواريخ باتريوت في أيدي الأوكرانيين غير الأكفاء، فقد الغرب خمسة مليارات دولار في أسبوع".

ويكتب مستخدم آخر: "يجب على العالم أن يرى أن الإرهابيين يخسرون. نعم، نحن نراه. أوكرانيا تخسر".

Hard to imagine anyone still gives a fuck about you. — Joey Mannarino (@JoeyMannarinoUS) May 29, 2023

المصدر: RT