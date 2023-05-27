وصف رئيس برلمان شبه جزيرة القرم الروسية، فلاديمير قسطنطينوف، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأنه لص ناجح جمع ثروته بفضل الأزمة في أوكرانيا.

وقال قسطنطينوف: "انظروا بتمعن إلى الأزمة في أوكرانيا، جميع القادة هناك لصوص، لكن زيلينسكي هو الأكثر نجاحا. لقد أشرك المجتمع العالمي بأسره في هذه العملية، وأصبحوا شهودا طوعيا ولا إراديا على عرضه. كان الأمريكيون محقين بشأنه، لقد تجاوز كل توقعاتهم".

وفي 24 فبراير 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لأكثر من ثماني سنوات".

وحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تقضي العملية بنزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية وإجبار كييف على الحياد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

المصدر: نوفوستي