أفاد رئيس القرم سيرغي أكسيونوف بأن برلمان المنقطة سيقوم اليوم الأربعاء في الجلسة بتأميم ممتلكات الأوليغارشيين الأوكرانيين بما في ذلك ممتلكات أسرة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

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وقال أكسيونوف في خطاب مصور نشر في صفحته على "تلغرام": "اليوم لدينا في الجلسة (لبرلمان القرم) مجموعة أخرى من الممتلكات (للتأميم) وبينها مصانع نبيذ كبيرة وهياكل مصرفية، وشقة مدمن المخدرات زيلينسكي وممتلكات أخرى لجميع أولئك الذين يساهمون في النظام الإرهابي في أوكرانيا. وكما وعدت فلن يكسب أعداء روسيا المال في شبه جزيرة القرم الروسية".

كما شكر برلمان القرم على قراره بشأن تأميم ممتلكات الأوليغارشيين الأوكرانيين.

واعتمد برلمان القرم، سابقا، قرارا حول تأميم ممتلكات الأوليغارشيين الأوكرانيين الذين يقومون بأعمال عدائية تجاه روسيا، وبينهم رينات أحمدوف وإيغور كولومويسكي وأرسيني ياتسينيوك ونيستور شوفريتش وسيرغي تاروتا وغيرهم. وصرح أكسيونوف آنذاك بأن كل عائدات بيع هذه الممتلكات ستنفق على احتياجات المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأفاد المكب الصحفي لمكتب زيلينسكي أثناء الحملة الانتخابية في أوكرانيا في عام 2019 بأن زوجة زيلينسكي اشترت ممتلكات في القرم وفق القوانين الأوكرانية في أبريل عام 2013 قبل انضمام القرم إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي