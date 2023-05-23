رئيس برلمان القرم: سنجرد أثرياء أوكرانيا من أصولهم في القرم مرة واحدة وللأبد!

أكد رئيس برلمان جمهورية القرم فلاديمير كونستانتينوف أن أصول الأوليغارشية الأوكرانية في شبه الجزيرة سيتم القضاء عليها نهائيا، مع المضي قدما في عملية تأميم ممتلكاتهم.

وفي وقت سابق، قرر برلمان القرم تأميم ممتلكات عدد من الأوليغارشية الأوكرانية المرتبطين بسلطات كييف والذين ارتكبوا أعمالا غير ودية بحق روسيا. وقال رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، إن جميع عائدات بيع ممتلكاتهم سترصد لتلبية احتياجات المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.

إقرأ المزيد

وقال كونستانتينوف في تصريح لوكالة "نوفوستي": "نحن عازمون على وضع حد لهذه الظاهرة (أي وجود أصول الأوليغارشية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم) بشكل نهائي".

وأضاف أن القرم يعيد الأصول "التي سرقها المعادون لروسيا من مختلف المشارب"، ما يعوض جزئيا عن الأضرار التي ألحقها الأوليغارشية الأوكرانية بشبه الجزيرة.

وقال: "لا يمكنهم أن يتغذوا على مواردنا وأن يمولوا في الوقت نفسه أعمالا معادية لنا، بما في ذلك على حساب الأرباح التي يحصلون عليها في شبه جزيرة القرم".

المصدر: "نوفوستي"