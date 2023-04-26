آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /26.04.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.

انتهاء الاختبار الحكومي لأحدث وأقوى منظومات المدفعية في روسيا