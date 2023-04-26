مصدر: القوات الروسية تحبط محاولة لتناوب الوحدات الأوكرانية في منطقة ماريينكا

أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الجنوبية فاديم أستافييف بأن القوات الروسية أحبطت محاولة تناوب للوحدة العسكرية الأوكرانية في منطقة مدينة ماريينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

إقرأ المزيد

وقال أستافييف: "في منطقة التجمع السكني ماريينكا تم إحباط محاولة تناوب أفراد اللواء الآلي المنفصل الـ 110 للقوات الأوكرانية. ودمرت الوحدات الخاصة لمجموعة القوات الجنوبية ومدفعية الفيلق الأول عدة وحدات أوكرانية يصل عدد أفرادها إلى 30 شخصا".

وأضاف أن مدفعية الفيلق الأول دمرت أيضا قافلة للمركبات العسكرية الأوكرانية في منطقة التجمع السكني أورلوفكا في اتجاه أفدييفكا.

وتابع: "دمرت منظومة "غراد" 5 مركبات مدرعة وقضت على ما يصل إلى 25 عسكريا أوكرانيا".

وإضافة إلى ذلك دمر طيران المنطقة العسكرية الجنوبية معقلا للواء الجوي الـ81 للقوات الأوكرانية في منطقة التجمع السكني غريغوروفكا في اتجاه ليسيتشانسك.

كما نفذت وحدة الصواريخ التابعة لمجموعة القوات الجنوبية نقطة مرابطة مؤقتة للواء الآلي الـ 60 التابع للعدو في مدينة كراماتورسك، مما أسفر عن تدمير "كمية كبيرة من المعدات العسكرية والعسكريين الأوكرانيين".

المصدر: نوفوستي