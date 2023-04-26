مصدر: القضاء على 15 مخربا أوكرانيا و3 قوارب ومستودع للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون

أفاد رئيس المكتب الصحفي للمجموعة العسكرية "دنيبر" ألكسي روليف بأن وحدات المجموعة قضت على 15 مخربا أوكرانيا ونحو 30 جنديا ومستودعا للقوات الأوكرانية في اتجاه مدينة خيرسون.

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وقال روليف، اليوم الأربعاء: "في منطقة التجمع السكني دنيبروفسكويه تم من خلال ضربة عالية الدقة تدمير 15 عضوا أوكرانيا في مجموعة تخريب واستطلاع و3 زوارق عالية السرعة وذخيرة للمدفعية والأسلحة الصغيرة".

وأضاف أن وحدات المجموعة العسكرية الروسية دمرت أيضا المركز المؤقت لوحدات الدفاع المحلي الأوكرانية وما يصل إلى 30 عسكريا أوكرانيا ورادارا من طراز "AN/TPQ-36" ومدفع هاون متنقل ومدفعا ذاتي الحركة "غفوزديكا" ومستودعا بممتلكات للجيش الأوكراني.

المصدر: نوفوستي