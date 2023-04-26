بماذا تتفوق دبابة "أرماتا" الروسية على الدبابات الغربية؟

أعلن بطل روسيا الجنرال سيرغي ليبوفوي، أن الدبابة الروسية الحديثة Т-14 "أرماتا" تتفوق على دبابات أبرامز وليوبارد وتشالنجر الغربية.



ويشير الجنرال في حديث لـ NEWS.ru إلى أن هيكل دبابة "أرماتا" مصمم بشكل أساسي لحماية الطاقم من القذائف، بالإضافة إلى ذلك، لديها قدرة عالية على المناورة وتجاوز العوائق.

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ويضيف: تتفوق دبابة "أرماتا" الروسية على الدبابات الغربية - أبرامز الأمريكية، وليوبارد الألمانية، وتشالنجر البريطانية - بتصميمها الجديد تماما. يوضع الطاقم في الدبابات الأجنبية بالتساوي داخل الهيكل، بينما في T-14 يوجد فقط في كبسولة مدرعة، والبرج غير مأهول، ما يزيد من فرص بقاء الطاقم على قيد الحياة عند تعرضه لأسلحة مضادة للدبابات.

والميزة الأخرى لدبابة "أرماتا" هي خفة وزنها مقارنة بالدبابات الغربية المذكورة، ما يزيد من قدرتها على المناورة في ساحة المعركة وخاصة في المناطق الوعرة والمستنقعات.

ويذكر أن القوات الروسية بدأت قبل فترة قصيرة باستخدام دبابات "أرماتا" في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لضرب مواقع التشكيلات العسكرية الأوكرانية ولم تستخدمها في العمليات الهجومية. وأن إرسالها للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة هو لاختبارها في ظروف القتال الحقيقية. بحسب الجنرال ليبوفوي.

المصدر: NEWS.ru