بريطانيون يحذرون "الناتو" من دبابات "أرماتا" الروسية في أوكرانيا

حذر قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "الناتو" من دبابات "تي-14 أرماتا" الروسية، بعد أنباء عن بدء استخدام روسيا هذه الدبابات في أوكرانيا.

وقال أحد المعلقين: "كن حذرا أيها "الناتو"، في النهاية ستنزف دما من أنفك بعد هذه الأخبار".

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وكتب آخر: "ما يسمى بدبابات "تشالنجر" المتقدمة التي تبرعت بها بريطانيا لا تضاهي دبابات "أرماتا" الجبارة... فلتبدأ المعركة".

وأضاف ثالث: "هذه دبابات معقدة للغاية وتتمتع روسيا تاريخيا بالامتيازات من حيث عدد الدبابات والتكنولوجيا المتعلقة بها".

وقال رابع: "خصم مرعب... هذا الصراع لن ينتهي في وقت قريب".

وصرح مصدر مطلع في وقت سابق بأن القوات الروسية بدأت استخدام دبابات "تي -14 أرماتا" في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي