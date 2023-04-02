"الروس سيكونون سعداء".. بريطانيون يوضحون ما ينتظر دبابات "تشالنجر" بأوكرانيا

عبر قراء صحيفة "Daily Mail" عن اعتقادهم بأن الدبابات البريطانية من طراز "تشالنجر 2" قد تقود هجوما مضادا للقوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي وقد تنهزم لأول مرة في تاريخها.

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وفي تعليقه على مقالة الصحيفة التي تفيد بأنه بعد انتهاء فترة تدريب العسكريين الأوكرانيين في بريطانيا، من الممكن أن تستخدم القوات الأوكرانية دبابات "تشالنجر 2" كأسلحة هجومية رئيسية، كتب قارئ أطلق عليه لقب "Leo Couppis": "سيكون الروس سعداء. سيهاجمونها واحدة تلو الأخرى وسيدمرونها بطائرات بدون طيار".

وأضاف قارئ آخر بلقب "dqpinetree": "إنه سيكون مثيرا للاهتمام، لأنه لم يتم حتى الآن تدمير ولو دبابة واحدة من طراز "تشالنجر" من قبل العدو. سيتغير ذلك قريبا".

وسأل قارئ بلقب "DettoFggz" بسخرية: "وحش ضخم يبلغ وزنه 75 طنا على أرض تشبه ملعبا لكرة القدم. لا يمكنها حتى أن تذهب بعيدا، كما أنها تحتاج إلى كمية هائلة من الوقود. ما الذي يمكن أن يحدث هناك؟"

واشتكى قارئ بلقب "felixico"، قائلا: "أدعوكم للنظر فيما يحدث من وجهة نظر المنطق. يقولون لنا إنه يتم القضاء على الروس ودباباتهم وكل شيء من هذا النوع. وماذا عن الأوكرانيين؟ هل هم مضادون للرصاص؟ لماذا يحتاجون إلى دبابات "تشالنجر" و"ليوبارد"؟ لا يقولون لنا شيئا عن فقدان الأوكرانيين لدباباتهم الخاصة. يقولون لنا فقط إنهم قديسون ويصمتون عن آرائهم النازية الجديدة".

وتابع قارئ بلقب "Worktop": "سيتم تدميرها خلال أسبوع واحد، حيث أن الدبابات غير مفيدة في مواجهة الأسلحة الحديثة".

وأفادت مجلة "Military Watch" الأمريكية، سابقا، بأن دبابات "تشالنجر 2" البريطانية لن تساعد الجيش الأوكراني في ساحة المعركة بشكل جذري بسبب قصورها. وعبر الضابط المتقاعد لاستخبارات المشاة البحرية الأمريكية سكوت ريتر عن اعتقاده بأن القوات الأوكرانية غير قادرة على تنظيم هجوم مضاد ناجح ضد الجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي