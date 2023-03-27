وزير الدفاع الأوكراني يؤكد استلام قواته دبابات ومدرعات غربية جديدة

أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف استلام قواته دبابات "تشالنجر" بريطانية، ومدرعات "سترايكر" و"كوغار" أمريكية، و"ماردر" ألمانية، في دفعة جديدة من دعم الدول الغربية العسكري.

وأشار ريزنيكوف في منشور على "فيسبوك"، إلى أنه التقى يوم الاثنين بقائد قوات الإنزال الجوي الأوكرانية مكسيم ميرغورودسكي، واطلع على المعدات الجديدة التي حصلت عليها القوات الأوكرانية.

وأوضح أنه تم تسلم دبابات "تشالنجر" البريطانية ومدرعات "سترايكر" و"كوغار" الأمريكية و"ماردر" الألمانية.

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ويأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الألمانية وصول 18 دبابة من نوع "ليوبارد 2A6" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا يوم الاثنين.

المصدر: نوفوستي