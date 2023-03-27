"شبيغل": وصول 18 دبابة "ليوبارد-2" من ألمانيا إلى أوكرانيا

أعلنت مجلة "دير شبيغل" نقلا عن مصادر مطلعة أنه تم تسليم 18 دبابة "ليوبارد-2" التي وعدت بها الحكومة الألمانية إلى أوكرانيا.

وقالت المصادر إنه بعد حوالي شهرين من قرار السلطات الألمانية بتزويد أوكرانيا بـ 18 دبابة "ليوبارد-2"، تم تسليمها إلى كييف.

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وأشارت إلى أن الدفعة الأخيرة من الدبابات غادرت ألمانيا أواخر الأسبوع الماضي وتم تسليمها الآن إلى الحدود الأوكرانية.

كما وصلت حوالي 40 مدرعة من طراز Marder إلى منطقة العمليات القتالية في أوكرانيا.

وأكدت الصحيفة أن الحكومة الألمانية تحافظ على سرية مسار إمدادات الأسلحة لأسباب أمنية.

المصدر: تاس