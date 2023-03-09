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بولندا تسلم أوكرانيا 10 دبابات "ليوبارد 2 "

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بولندا تسلم أوكرانيا 10 دبابات
Globallookpress
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قال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك، إن بلاده سلمت لأوكرانيا 10 دبابات "ليوبارد 2 " من أصل 14 آلية من هذا النوع كانت قد وعدت بها سابقا.

وأضاف الوزير: "قمنا بتسليم 10 دبابات أخرى من طراز Leopard 2A4 إلى أوكرانيا. وتم كذلك إنجاز عملية تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام هذه الدبابات".   

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وأشار الوزير، إلى أن بولندا أنجزت عملية إنشاء كتيبة أوكرانية كاملة من دبابات ليوبارد 2A4. ووفقا له، تضم الكتيبة "ثماني دبابات من كندا، وثماني من النرويج، وست من إسبانيا. وربما ستدخل أربع دبابات إضافية من إسبانيا في هذه الكتيبة. قمنا بتسليم كل الجزء البولندي، وقريبا سينجز الحلفاء ذلك أيضا".

في 25 يناير، أكدت الحكومة الألمانية أنها سترسل 14 دبابة ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وستصدر الإذن لدول أخرى لإعادة تصدير هذه المدرعات.

كما أعلنت بريطانيا والنرويج وسلوفاكيا والولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى، عزمها على تزويد كييف بدبابات غربية الصنع.

وأعلنت بولندا عزمها تخصيص 14 دبابة. وتم تسليم الأربعة الأولى إلى أوكرانيا في 24 فبراير.

المصدر: تاس

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