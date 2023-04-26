الدفاع الروسية تعلن استعادة 40 عسكريا روسيا من الأسر الأوكراني (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه نتيجة عملية تفاوض، أعيد اليوم الأربعاء 40 جنديا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها السلطات الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "نتيجة لعملية التفاوض، أعيد اليوم 26 أبريل، 40 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، كانوا يواجهون خطرا مميتا في الأسر".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان أن طائرات نقل جوي روسية ستقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع.

وأكد البيان أن جميع المحررين يحصلون على المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

من جانبها، أعلنت أوكرانيا عن استعادة 44 أسيرا كانوا معتقلين لدى الجانب الروسي.

وجرت أحدث عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا في 10 أبريل، وأعلنت الدفاع الروسية الإفراج عن 106 من جنودها فيها.

المصدر: الدفاع الروسية