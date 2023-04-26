سكرتير الأمن والدفاع الأوكراني: الانسحاب من أرتيوموفسك سيؤدي إلى انهيار الجبهة

قال أليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، في مقابلة مع القناة التلفزيونية الأولى، إن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أرتيوموفسك سيؤدي إلى انهيار الجبهة.

وأضاف: "هذه نقطة استراتيجية مهمة جدا بالنسبة لنا. وأكثر من مرة تم التركيز على هذا الأمر عندما قالوا لنا إنه يجب تسليم المدينة والانسحاب. إذا تصرفنا بهذا الشكل فسنصل لاحقا إلى حدودنا الغربية بسرعة كبيرة".

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ونقل دانيلوف عن كبار ضباط الجيش الأوكراني، اعتقادهم بضرورة الاحتفاظ بهذا الجزء من خط المواجهة، حتى لا تنهار بقية الجبهة.

وتشهد هذه المدينة منذ عدة أشهر، معارك ضارية جدا تمكنت القوات الروسية في نتيجتها من السيطرة على معظم أحياء المدينة والسيطرة على كافة الطرق الرئيسية المؤدية إليها.

المصدر: نوفوستي