أفادت صحيفة Mundo الإسبانية، نقلا عن مصدر مطلع على تحركات الجيش الأوكراني، بأن القيادة الأوكرانية تركت لواءين فقط في أرتيوموفسك وقامت بسحب بقية القوات من المدينة.

ونقلت الصحيفة عن المصدر: "هناك في أرتيوموفسك، بقي فقط لواءان مجهزان بشكل جيد، أما الآخرون فقد خرجوا من المدينة".

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ووفقا لمراسلي الصحيفة الذين زاروا مواقع الجيش الأوكراني في أرتيوموفسك، "هناك الكثير من الحركة العكسية على طول شريان النقل الذي يربط أرتيوموفسك ببقية أوكرانيا، ولكن الحركة في اتجاه المدينة قليلة جدا. لقد شاهدنا قافلة من المركبات المدرعة M113 ... تغادر المنطقة".

ووفقا للمصدر، "لقد أنجزت أرتيوموفسك مهمتها".

وأضاف: "الآن حان دورنا لتوجيه الضربة وسنفعل ذلك قريبا جدا".

وتشهد هذه المدينة منذ عدة أشهر، معارك ضارية جدا تمكنت القوات الروسية في نتيجتها من السيطرة على معظم أحياء المدينة والسيطرة على كافة الطرق الرئيسية المؤدية إليها.

المصدر: نوفوستي