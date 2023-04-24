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زيلينسكي يوضح ماهية مخاطر الانسحاب من أرتيوموفسك على أوكرانيا

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زيلينسكي يوضح ماهية مخاطر الانسحاب من أرتيوموفسك على أوكرانيا
Legion-Media
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قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إن سلطات بلاده لا يمكنها السماح بسقوط أرتيوموفسك، لأنه في هذه الحالة ستتاح للقوات الروسية فرصة "احتلال المزيد من الأراضي".

وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "العربية" التلفزيونية: لا يمكننا التخلي عن أرتيوموفسك لأن ذلك سيساعد على توسيع الجبهة وسيعطي القوات الروسية وفاغنر، الفرصة للاستيلاء على المزيد من أراضينا".

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ووفقا للقناة، ستخلق سيطرة الجيش الروسي الكاملة على أرتيوموفسك "نقطة انطلاق" للقوات الروسية لشن هجوم إضافي على كراماتورسك وسلافيانسك.

ويشار إلى أن أرتيوموفسك، تعتبر من المراكز اللوجستية الهامة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

وتشهد هذه المدينة منذ عدة أشهر، معارك ضارية جدا تمكنت القوات الروسية في نتيجتها من السيطرة على معظم أحياء المدينة والسيطرة على كافة الطرق الرئيسية المؤدية إليها.

المصدر: نوفوستي

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