ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن قوات كييف أخلت آخر المواقع التي كانت تشغلها في وسط مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، وتتقهقر باتجاه غرب خطوط السكك الحديدية في المدينة.

وأكد الصحفي جوليان ريوبكي أنّه في المقابل "يقوم الجيش الروسي بالتقدم فعليا نحو غرب تلك الخطوط ويبدو أنّه يواصل التقدم والهجوم".

تجدر الإشارة إلى أنّ قائد قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، ذكر في وقت سابق أن المقاتلين في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة دمروا 38 ألف جندي يقاتلون إلى جانب قوات كييف، منهم 32 ألفا في سوليدار وأرتيوموفسك (باخموت) وضواحيها.

المصدر: RT