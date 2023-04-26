"بلومبرغ": أوروبا فشلت في محاولتها توجيه ضربة لروسيا

أقرت وكالة "بلومبرغ"، في مقالة لها، بفشل خطة الاتحاد الأوروبي لزيادة كمية الكهرباء التي يتم توليدها من طاقة الرياح، بهدف التخلي عن الغاز الروسي.

ووفقا للمقالة، نشرت ألمانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك منذ حوالي عام مذكرة بخصوص تسريع بناء توربينات الرياح، وتم تحديد هدف الحصول على 65 جيجاوات بحلول عام 2030.

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ومن جانبها وعدت بريطانيا، بالانضمام إليهم والتخطيط لبناء محطات طاقة تعمل بقوة الرياح بطاقة 50 جيجاوات.

ولكن النتائج الحالية لتحليل النشاطات بمجال توليد الكهرباء من طاقة الرياح، أظهرت أن هذه الأهداف لن تتحقق.

وقال راسموس إيربو رئيس القسم الأوروبي في شركة Orsted A/S التي تعتبر، أكبر مصمم في أوروبا لمنصات طاقة الرياح البحرية: "أحد مخاوفي هو أننا لا نتحرك بالسرعة الكافية. لن نحقق أهدافنا بحلول عام 2030".

وتوقع خبراء قسم التحليل في BloombergNEF أنه بحلول نهاية العقد الحالي، ستتمكن الدول الأوروبية من تحقيق قدرة إجمالية تبلغ حوالي 88 جيجاوات، وهو ما يمثل حوالي ثلاثة أرباع الأهداف المعلنة.

المصدر: نوفوستي