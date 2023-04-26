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مصدر: كييف تكلف مناطقها باتخاذ إجراءات لتشويه سمعة روسيا

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مصدر: كييف تكلف مناطقها باتخاذ إجراءات لتشويه سمعة روسيا
Gettyimages.ru
كييف
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أفاد مقدم الشرطة المتقاعد بجمهورية لوغانسك أندريه ماروتشكو بأن مكتب الرئاسة الأوكرانية كلف رؤساء الإدارات العسكرية والمدنية بالمناطق الأوكرانية باتخاذ إجراءات لتشويه سمعة روسيا.

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وقال ماروتشكو في حديث لوكالة "تاس، نقلا عن معلومات استخباراتية روسية: "بسبب تزايد المشاعر السلبية في المجتمع أرسل مكتب الرئيس الأوكراني وثيقة إلى رؤساء الإدارات العسكرية والمدنية (للمناطق الأوكرانية) تطالب بتعزيز العمل الوطني وكذلك القيام بأنشطة هادفة إلى تشويه سمعة روسيا في عيون مواطنيها".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سابقا، أكثر من مرة، عن محاولات الجانب الأوكراني لتنظيم استفزازات بهدف تشويه روسيا وقواتها المسلحة. وخاصة أفاد رئيس المكتب الصحفي للمجموعة العسكرية "فوستوك" ألكسندر غوردييف، في 16 أبريل الجاري، بوصول صحفيين فرنسيين إلى مدينة غولياي بولي بمنطقة زابوروجيه لتصوير تقارير استفزازية حول هجمات روسية مزعومة على البنية التحتية المدنية والمناطق التي يعيش فيها المدنيون.

المصدر: تاس

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