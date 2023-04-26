الكرملين يذكر بعواقب استخدام قذائف اليورانيوم في يوغوسلافيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تعليقه على تصريح لندن حول نقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف، إن هذا التصرف يثير الحزن.

وشدد بيسكوف، على أنه يجب على البريطانيين، أن يدركوا أنهم سيتحملون كامل المسؤولية عن عواقب ذلك.

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وأضاف ممثل الكرملين: "هذه أنباء مثيرة جدا للحزن ومؤسفة. يجب أن يفهم البريطانيون أنه سيتعين عليهم تحمل المسؤولية عن ذلك".

وتابع بيسكوف القول: "بالطبع، لقد قمنا بلفت انتباه الجمهور الغربي إلى تلك البيانات الرسمية التي تم نشرها حول نتيجة استخدام هذا النوع من الذخيرة عندما قصفت قوات الناتو، أراضي يوغوسلافيا إلى البيانات المتعلقة بعدد المصابين بمختلف أنواع السرطان والأمراض الأخرى بسبب ذلك بين سكان يوغسلافيا السابقة".

وأكد بيسكوف أنه يجب على الذين سيستخدمون مثل هذه الذخيرة بشكل مباشر، أن يفهموا أنهم "لن يتسببوا فقط في ضرر لا يمكن إصلاحه لأنفسهم ومواطنيهم، بل سيتعين عليهم كذلك تحمل المسؤولية عن ذلك".

في وقت سابق، قال نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي إن بلاده أرسلت إلى أوكرانيا آلاف القذائف لدبابات تشالنجر 2، بما في ذلك تلك التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، لكنها لم تقم بتعقب إلى أين يتم توجيه هذه القذائف.

المصدر: نوفوستي