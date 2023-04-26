الإنتاج الصناعي المتسلسل لمسيَرة "الصياد" الضاربة سيبدأ في سيبيريا

يخطَّط لإطلاق الإنتاج الصناعي المتسلسل لمسيّرة "الصياد" الضاربة الثقيلة في العاميْن المقبليْن بمدينة نوفوسيبيرسك الروسية بغرب سيبيريا.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية نائب محافظ منطقة نوفوسيبيرسك الروسية سيرغي سيومكا. وقال:" أظن أن إنتاج المسيّرة على دفعات سيبدأ بعد عاميْن".

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وأوضح أن مصنع "تشكالوف" للطائرات في نوفوسيبيرسك، بصفته فرعا من شركة "سوخوي" الروسية، قد تولى الإنتاج المتسلسل لمسيّرة "الصياد" الثقيلة الروسية الواعدة. وقد جرت في ديسمبر عام 2021 تجربة أول نموذج جوي للمسيّرة في مطار مصنع "تشكالوف".

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في فبراير عام 2022 بأن مصنع "تشكالوف" للطائرات في نوفوسيبيرسك سيقوم بتحديث مرافقه الإنتاجية مع إنشاء جناح جديد سيتخصص في إنتاج مسيّرات" الصياد" الثقيلة. ويخطط لأن توظّف لهذا الغرض استثمارات قدرها 2.5 مليار روبل.

يذكر أن مسيّرة "الصياد" الضاربة تم تصميمها بناء على مخطط "الجناح الطائر" مع استخدام تكنولوجيا "ستِلز" للتخفي من الرادارات. وقال نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، إن مسيّرة "الصياد" من تصنيع شركة "سوخوي" عبارة عن منظومة ذكية قادرة على تنفيذ مهامها بشكل مستقل أو ضمن مجموعة من الطائرات المأهولة وغير المأهولة. وبلغ وزنها عند الإقلاع 20 طناً، وسرعتها القصوى 1000 كلم/ساعة.

وحققت المسيّرة أول رحلة جوية لها في 3 أغسطس عام 2019. وفي سبتمبر عام 2019 تحقق أول تحليق مشترك لمسيّرة "الصياد" مع مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس.

المصدر: روسيسكايا غازيتا