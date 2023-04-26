انتهاء الاختبار الحكومي لأحدث وأقوى منظومات المدفعية في روسيا

لم تشارك بعد في العملية العسكرية الخاصة منظومة المدفعية "كواليتسيا – إس في"، بصفتها أحدث مدفع ذاتي الحركة في الجيش الروسي، وذلك بسبب أنها لا تزال تخضع حاليا للاختبار الحكومي.

صرح بذلك العميد سيرغي مدفيدسكي قائد قوات الصواريخ والمدفعية بالنيابة الذي قال إن العمل على إتقان أجهزة نقل الحركة في المدفع الذاتي الحركة جار على قدم وساق.

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يذكر أن منظومة المدفعية "كواليتسيا – إس في" مزوّدة بمدفع حديث عيار 152 ملم من طراز 2 آ88، وبلغت سرعة الرماية فيها 10 طلقات في الدقيقة. كما تم تزويد المدفع بنظام أوتوماتيكي للتوجيه واختيار الهدف والملاحة.

وتم وضع المدفع على منصة دبابة "تي – 90"، وإنه مخصص لتدمير طيف واسع من الأهداف البرية، بما في ذلك مراكز القيادة، مراكز الاتصال، بطاريات المدفعية المدرعات، وسائل الدفاع الجوي والدرع الصاروخية، وكذلك القوة البشرية على مسافة حتى 70 كيلومترا.

وتم تزويد أماكن العمل للقائد وجندي توجيه مدفع "كواليتسيا" بشاشات رقمية تكاملت مع المنظومة الأوتوماتيكية للقيادة على المستوى التكتيكي، ما يسمح باستقبال إشارات الدلالة على الأهداف عبر قناة الاتصال الرقمية وتحقيق الرصد الدائم للمنطقة وتعديل النيران في ظروف الطقس المختلفة.

يذكر أن منظومة "كواليتسيا" تم تطويرها في شركة "أورال فاغون زافود". أما تصميمها فتحقق في شركة "أورال ترانس ماش".

جدير بالذكر أن منظومة المدفعية "كواليتسيا - إس في" كشف عنها لأول مرة في عرض النصر يوم 9 مايو عام 2015.

المصدر: تاس