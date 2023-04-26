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زيلينسكي بات ملزما بالبت في عريضة أثارها وجود أزواج من نفس الجنس في الجيش الأوكراني

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زيلينسكي بات ملزما بالبت في عريضة أثارها وجود أزواج من نفس الجنس في الجيش الأوكراني
AP
كييف، أرشيف
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تلقت عريضة إلكترونية تدعو الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإدخال الشراكات المسجلة للمثليين في البلاد للنظر فيها بعد حصولها على 25 ألف صوت ضروري.

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وتدل معلومات موجودة على الموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية على أنه حتى اليوم الأربعاء حصلت العريضة "من أجل الشراكات المسجلة للمثلين والأزواج من جنسين مختلفين دعما لمشروع قانون رقم 9103 حول "الشراكات المسلجة" والتي تم نشرها في 28 مارس الماضي، على 25044 صوتا.

ومن المتوقع أن ينظر رئيس الدولة فلاديمير زيلينسكي في هذه العريضة خلال 64 يوما.

وتدعو العريضة رئيس البلاد لـ "دعم إدخال الشراكات بين المثليين ومشروع القانون حول "الشراكات المسجلة" الذي يقضي بإدخال مفهوم "الشراكة للمثليين والأزواج من جنسين مختلفين".

وجاء في العريضة أن هذه القضية ازدادت توترا في الآونة الأخيرة بسبب وجود الأزواج من نفس الجنس في الجيش الأوكراني. ونقلت العريضة عن بيانات البحث الاجتماعي الذي أجرته مؤسسة "National Democratic Institute" ومعهد علم الاجتماع الدولي في كييف والتي تؤكد أن 56% من الأوكرانيين يؤيدون إدخال مفهوم الشراكات المدنية للمثليين، فيما يعارضه 24% من الأوكرانيين فقط.

المصدر: تاس

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