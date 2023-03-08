نائبة في البرلمان الأوكراني تتقدم بمقترح لتسجيل عقود زواج المثليين في الجيش

أعلنت النائبة في البرلمان الأوكراني، إينا سوفسون، أنها تقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان، ينص على وجه الخصوص على إمكانية التسجيل الرسمي "للشراكة" بين المثليين في الجيش الأوكراني.

وأوضحت إينا سوفسون أن مشروع القانون يوجد الآن في مرحلة التسجيل في البرلمان (الرادا) ونصه غير متاح للجمهور، لكنها نشرت الأحكام الرئيسية للوثيقة في قناتها "تيليغرام".

وينص المشروع، على وجه الخصوص، على أحكام بشأن إمكانية تسجيل شراكة (زواج) في حالة عدم وجود أحد الشخصين، أو وجوده خارج منطقة التسجيل المدني، عندما يكون الشخص عسكريا.

وقالت النائبة الأوكرانية إنه أمام أعضاء البرلمان 5 أيام للتوقيع عليه، مشيرة إلى أن هذا القانون ضروري لحماية حقوق الجيش، نظرا لأن الآلاف منهم لا يستطيعون إضفاء الطابع الرسمي على علاقتهم لأنهم من نفس الجنس.

ووفقا لها، إذا تمت الموافقة على المبادرة من قبل البرلمان، فإن التشريع الخاص بالأزواج المثليين سيكرس الحقوق والالتزامات المتبادلة، وقضايا الملكية، والميراث.

المصدر: نوفوستي