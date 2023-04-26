خبير عسكري يكشف أسباب المقاومة المستميتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك

أعلن الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف، أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية ستستمر في مقاومتها المستميتة حتى آخر مقاتل بغض النظر عن الخسائر.

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ويقول ليونكوف في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "تعتقد قيادتهم أن روسيا تحتفظ في هذه المدينة بقوات كبيرة، وعند الاستيلاء على المدينة سيكون بالإمكان استخدامها في صد هجومهم المضاد. لهذا السبب سيحتفظون بمواقعهم في المدينة إلى أقصى حد بغض النظر عن خسائرهم الكبيرة، مع أن العسكريين الأجانب يعتبرون هذا القرار غير منطقي".

ووفقا للخبير، بغض النظر عن رغبات القيادة الأوكرانية، تجبر قواتها على ترك مواقعها بصورة منهجية مترا بعد متر في هذه المدينة.

ويقول: "لم يبق تحت سيطرتهم سوى منطقة تكثر فيها المباني الشاهقة، وقريبا سيطردون منها أيضا، بعدها سيضطرون للهروب عبر الطرقات الوعرة باتجاه كراماتورسك أو تشاسوف يار. وبالطبع لن يصل جميعهم إلى هناك".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم 25 أبريل أن المفارز الاقتحامية تواصل بنشاط تقدمها وتدمير العدو في الجانب الغربي من أرتيوموفسك مدعومة بالطائرات الحربية وقوات المظليين، التي تمنع وصول الامدادات والمساعدات للقوات المحاصرة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"