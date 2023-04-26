حصن متين على عجلات.. الدفاع الروسية تكشف عن مفاجأتها "بايكال"
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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن قطار خاص مدرع "بايكال" يؤدي مهامه للاستطلاع الفني وإزالة الألغام وترميم مسار السكة الحديد في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقطار "بايكال" مزود بالوسائل اللازمة ضد التخريب المعادي ومجموعات الاستطلاع وكذلك المدافع المضادة للطائرات وتدمير طائرات مسيرة.
ويقوم طاقم القطار المدرع بمراقبة المنطقة وفحص مسار سكة الحديد ومعابر الجسور بحثا عن عبوات ناسفة وكذلك ترميم الأجزاء من السكة.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية