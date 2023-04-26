حاكم فلوريدا يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا

دعا المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل وحاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، في مقابلة مع صحيفة Nikkei Asia، إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وشدد السياسي الأمريكي على أن أمد النزاع في أوكرانيا، قد يمتد لفترة طويلة.

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وأضاف ديسانتيس: "لا أحد يرغب في أن ينتهي به الأمر إلى موقف مثل معركة فردان (معركة بين القوات الفرنسية والألمانية خلال الحرب العالمية الأولى) حيث وقعت خسائر فادحة وتكاليف باهظة وفي النهاية دخول مأزق لا مخرج منه. هناك مصلحة للجميع في محاولة الوصول إلى نقطة يمكن فيها تحقيق وقف إطلاق النار".

وخلال ذلك، أشار ديسانتيس إلى أنه يجب على الأوروبيين أن يكونوا أكثر نشاطا في القضية الأوكرانية. وقال: "هناك من يفعل شيئا .. لكن ألمانيا لا تفعل أي شيء".

المصدر: نوفوستي