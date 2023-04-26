الدفاع الروسية: إسقاط "سو-25" أوكرانية في خيرسون وتحييد 8 مجموعات تخريبية خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها أسقطت قاذفة "سو-25" أوكرانية فوق خيرسون، وتمكنت من تحييد 8 مجموعات تخريب واستطلاع للعدو على عدة محاور.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية والذي أوضح أن القوات الروسية أحبطت نشاط 4 مجموعات تخريب أوكرانية على محور كوبيانسك، ومجموعتين على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، كما قضت على مجموعتين أخريين على محور كراسني ليمان.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنته نشرة الدفاع الروسية حول العملية العسكرية الخاصة خلال آخر 24 ساعة:

مقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك، و65 جنديا على محور كراسني ليمان، و25 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه

تصفية نحو 300 من جنود ومرتزقة العدو على محور دونيتسك، حيث واصلت فصائل هجومية روسية مدعومة من وحدات القوات المحمولة جوا ومجموعة القوات "الجنوب" وسلاح الجو والمدفعية، استهداف القوات الأوكرانية في الجزء الغربي من مدينة أرتيموفسك (باخموت)، كما دمرت عددا من المعدات العسكرية بينها مدفع هاوتزر L118 بريطاني الصنع

القضاء على ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وتدمير معدات عسكرية، بينها مدفع M777 أمريكي الصنع على محور خيرسون

تدمير 5 مستودعات ذخيرة للوحدات الأوكرانية في دونيتسك، وتدمير رادار أوكراني مضاد للبطارية "زووبارك" وضرب موقعين للقيادة والمراقبة في منطقة خيرسون

إصابة 93 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 127 منطقة

اعتراض 16 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS وإسقاط 12 طائرة أوكرانية بدون طيار

إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 412 طائرة، و228 مروحية، و3861 طائرة بدون طيار، و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و858 8 دبابة ومدرعة أخرى، و094 1 راجمة صواريخ، و4663 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و9777 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT