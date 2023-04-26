قناة نرويجية تتهم القنصل الروسي في سفالبارد بالعمل مع المخابرات الروسية

اتهم التلفزيون النرويجي NRK القنصل الروسي لدى النرويج، أندريه تشيميريلو، بالعلم لصالح المخابرات العسكرية الروسية، دون تقديم أي دليل على هذا الادعاء.

وادعت القناة، بأنه تم إجراء "تحقيق" بهذا الصدد بالتعاون مع عدد من الصحفيين الذين غادروا الأراضي الروسية، مشيرة إلى أن تشيميريلو نفى هذه المزاعم، وأكد أن لا صلة له بجهاز المخابرات الروسي أو أية أجهزة خاصة.

وقالت القناة، إن التحقيق الذي أجرته مكنها من تحديد 38 شخصا يعملون لصالح المخابرات الروسية مرتبطين بسفارات دول الشمال الأوروبي، منوهة بأنه تم إعلان العديد منهم كأشخاص غير مرغوبين، وتم ترحيلهم من النرويج والسويد.

وأوضحت القناة، أن الاستنتاج حول عمل تشيميريلو مع المخابرات الروسية، يستند إلى المعلومات التي قدمها الصحفيون الذين غادروا روسيا، وتحليلهم لسيرة الدبلوماسيين الروس في دول الشمال الأوروبي، والتي كشفت بأن السفير الروسي لدى النرويج أندريه تشيميريلو، عاش في مرحلة ما في "عنوان معروف بأنه مكان متخصص لتدريب ضباط المخابرات".

المصدر: نوفوستي