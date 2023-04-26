"ديلي إكسبرس": لافروف أرسل لواشنطن إشارتي تحذير

أفادت صحيفة "ديلي إكسبريس" في مقال نشرته، بأن الولايات المتحدة تلقت إشارتين تحذيريتين، قبيل زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي.

وأوضح المقال، أن لافروف تحدث مرتين عن إحجام الولايات المتحدة عن منح الصحفيين الروس تأشيرات لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف المقال، أن "وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أصدر تحذيرا مخيفا، عقب إفادته برفض الولايات المتحدة منح تأشيرات للصحفيين المرافقين للوفد الروسي، لتغطية خطابه في الأمم المتحدة الأسبوع الجاري".

وأشار المقال، إلى أن لافروف شدد على أن رفض الولايات المتحدة منح التأشيرات للصحفيين الروس، مؤشر على الجبن.

وقال لافروف: "لقد اقترف البلد الذي يدعي بأنه الأقوى والأذكى والأكثر عدلا ومراعاة للحريات فعلا غبيا بسبب خوفه، وأظهر ما تعنية جميع وعوده بحماية حرية التعبير على أرض الواقع، وكونوا متأكدين، لن ننسى ولن نسامح".

ومن جانبه، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن موقف الولايات من الوفد الروسي، أظهر أنه لا يمكن الوثوق بواشنطن في مثل هذه الأمور.

وأضاف ريابكوف: "أؤكد أننا سنجد طرقا مختلفة للرد على ما فعلته واشنطن بوفدنا، حتى يتذكر الأمريكيون لوقت طويل أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة".

المصدر: نوفوستي