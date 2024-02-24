لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /24.02.2024/ وتداعياتها إقليميا وعالميا
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في اليوم الـ141 للحرب في غزة، يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.
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يتبع..