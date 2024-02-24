لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /24.02.2024/ وتداعياتها إقليميا وعالميا

في اليوم الـ141 للحرب في غزة، يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.

إقرأ المزيد

يتبع..