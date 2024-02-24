مقتل الرائد إيال شومينوف قائد سرية في لواء "جفعاتي" الإسرائيلي بصاروخ مضاد للدبابات في غزة (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا مقتل الرائد إيال شومينوف قائد سرية في لواء "جفعاتي" بصاروخ مضاد للدبابات خلال توغل في حي الزيتون في غزة.

وسمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر اسم الرائد القتيل وأفاد بأنه من كرميئيل ويبلغ من العمر 24 عاما.

وقال الجيش إن شومينوف قائد سرية في كتيبة شاكيد (424) في لواء "جفعاتي".

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية قد ذكرت مساء السبت، أن إيال شومينيوف (24 عاما) قائد سرية بالجيش الإسرائيلي برتبة رائد قد قتل خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وخلال توغله البري في غزة.

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 577 عسكريا في صفوفه بينهم ضباط وجنود.

ودخلت الحرب في غزة يوم السبت يومها الـ141 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29606 قتلى و69737 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT