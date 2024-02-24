مصدر أمني ينفي نبأ اختراق الطيران الإسرائيلي للمجال الجوي المصري

نفى مصدر أمني تقارير إعلامية تتحدث عن اختراق المجال الجوي المصري من قبل طيران عسكري إسرائيلي، حسبما أفادت وسائل الإعلام المصرية.

ووصف المصدر هذه التقارير بالكاذبة، مؤكدا أن "لا أساس لها من الصحة".

وكانت وسائل إعلام زعمت أن "طائرة عسكرية إسرائيلية دخلت إلى الأراضي المصرية نحو 100 مرة، منذ بدء الحرب على غزة يوم 7 أكتوبر 2023، وحتى تاريخ 23 فبراير 2024".

وأكدت مصر الأسبوع الماضي، أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل "تتعمد خلق ظروف تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة"، مؤكدة أن "ما تقوم به إسرائيل لا يعتبر دفاعا عن النفس".

ودخلت الحرب في غزة، اليوم السبت، يومها الـ141 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: وسائل الإعلام المصرية