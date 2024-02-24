الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة القتلى بالقطاع إلى 29606 منذ بدء الحرب

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29606 قتلى و69737 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها اليوم السبت: إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيد و 123 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

وختم البيان: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29606 شهداء و 69737 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ودخلت الحرب في غزة، اليوم السبت، يومها الـ141 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: RT