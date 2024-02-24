الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة القتلى بالقطاع إلى 29606 منذ بدء الحرب
ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29606 قتلى و69737 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها اليوم السبت: إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيد و 123 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأضاف البيان: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".
وختم البيان: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29606 شهداء و 69737 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
ودخلت الحرب في غزة، اليوم السبت، يومها الـ141 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.
المصدر: RT