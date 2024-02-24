مراسلنا: 7 قتلى وإصابات باستهداف الطيران إسرائيلي منزلا وسط رفح جنوبي قطاع غزة (فيديو)

تم انتشال 7 قتلى وعدد من الجرحى جراء استهداف طائرات الجيش الإسرائيلي منزلا في شارع الداخلية يعود "لعائلة شاهين" وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكر مراسلنا أن "المنزل المستهدف كان يؤوي الكثير من المدنيين وأنه تم حتى الآن انتشال جثامين 7 شهداء والعديد من المصابين".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 29606 قتلى و69737 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب في غزة، يومها الـ141 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: RT