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لبنان يرحب بتصريحات بلينكن الرافضة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي

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لبنان يرحب بتصريحات بلينكن الرافضة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي
Legion-Media
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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بتصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن التي أكد فيها عدم قانونية بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

واعتبر بلينكن  أن بناء مستوطنات إسرائيلية غير بناء للوصول إلى سلام دائم.

ورحبت الخارجية اللبنانية في بيان بتصريحات بلينكن ودعت المجتمع الدولي لزيادة الضغط على إسرائيل من خلال مواقف حازمة لوقف الأعمال العدائية التي تقوض فرص السلام العادل والشامل والدائم، المبني على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن القمة العربية في بيروت عام 2002، والهادفة جميعها الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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وأكدت الخارجية مجددا أن الحلول العادلة وحدها ستجلب السلام إلى الشرق الأوسط، وتوقف التوتر والحروب المستمرة منذ أكثر من 76 عاما، وتوفر الاستقرار. وأن الوقت قد حان لكي تجرب إسرائيل السلام كبديل للحرب والاحتلال.

المصدر: RT

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